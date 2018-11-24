محافظ الشرقية يهنيء طلاب مدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات لفوزهم بكأس العباقرة على مستوى محافظات مصر

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية طلاب مدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية لفوزهم بكأس العباقرة على مستوى محافظات مصر ببرنامج " العباقرة " الموسم الخامس والمذاع على قناة القاهرة والناس.





أشاد محافظ الشرقية بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين في المسابقة وقدرتهم على حل الأسئلة والتي جاءت في مختلف فروع العلم والمعرفة ليدلل على تميز ذكاء طلاب المحافظة.





أوضح المحافظ أن البرنامج يتميز بفكرته التي تهدف إلى جعل المتسابقين يساهمون في تطوير المدارس المصرية من خلال إجاباتهم الصحيحة، وكذلك بث روح التنافسية الشريفة بين المتسابقين، كما يتميز البرنامج بسرعة الأداء وتعدد الفقرات وتنوع الأسئلة إلى جانب الأداء المتميز لمقدم البرنامج وإندماجه مع المتسابقين.





ومن المقرر أن تقيم محافظة الشرقية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم إحتفالية لتكريم العباقرة تقديراً لما قدموه من أداء متميز في البرنامج والفوز بكأس العباقرة لهذا العام ، ولتشجيع طلاب المدارس على المشاركة في البرنامج للتزود بالعلم والمعرفة ولحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.



