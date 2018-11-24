هبة عبدالغني توشك على الانتهاء من "حشمت في البيت الأبيض"

"حشمت في البيت الأبيض" هو عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة، ويقوم ببطولته كل من بيومي فؤاد، هبة عبد الغني، إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال، وهنا زهران، ومن تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسئول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.