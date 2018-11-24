لايف تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال لايف .. يلا شوت مباراة ريال مدريد وايبار لاين

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره إيبار في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإسباني، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018.





لايف تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال لايف .. يلا شوت مباراة ريال مدريد وايبار لاين







يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم وهو في المركز السادس برصيد 20 نقطة، وأصبح الفارق بينه وبين الغريم التقليدي المتصدر برشلونة هو 4 نقاطٍ فقط، وكان الريال قد نجح في تحقيق الفوز في مباراتين مع مدربه الجديد سولاري على حساب بلد الوليد وسيلتافيجو.

لايف تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال لايف .. يلا شوت مباراة ريال مدريد وايبار لاين







تفصيل مباراة ايبار Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : الملعب البلدي إبوروا .

المعلق : يوسف سيف .

لايف تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال لايف .. يلا شوت مباراة ريال مدريد وايبار لاين







موعد المباراة ريال مدريد وايبار :

3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:00 مساءاً بتوقيت العراق .

2:00 مساءاً بتوقيت السودان .

3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:00 مساءاً بتوقيت تونس .

1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:00 مساءاً بتوقيت قطر.

0:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

لايف تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال لايف .. يلا شوت مباراة ريال مدريد وايبار لاين







على الجانب الآخر، يحتل إيبار المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيتيس الثاني عشر، ومثلها عن الثيلتيكوس وفالنسيا صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر، ومن المنتظر أن يكون اللقاء قوياً بين الفريقين كما اعتاد مشجعي الفريقين في بعض مباريات المواسم الأخيرة.

لايف تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال لايف .. يلا شوت مباراة ريال مدريد وايبار لاين







وتنقل مباراة اليوم عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 3 المشفرة، بث حي ولايف.

لايف تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال لايف .. يلا شوت مباراة ريال مدريد وايبار لاين







ومن المتوقع أن يلعب المدافع الشاب خافي سانشيز بجانب رافائيل فاران في قلب دفاع , على أن يعود داني كارفخال ومارسيلو الى التشكيلة الأساسية من جديد , كما من المتوقع أن يتواجد النجم الكرواتي لوكا مودريتش على الدكة .

لايف تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال لايف .. يلا شوت مباراة ريال مدريد وايبار لاين





