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"سوني" تطرح جزأين جديدين من "Venom"

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:57 م
سوني تطرح جزأين جديدين من Venom
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وكالات
 

 أعلنت شركة Sony للانتاج السينمائي، عن استعدادها لطرح جزأين من فيلم الأكشن والخيال العلمي Venom، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول بإيرادات تخطت الـ 750 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني من العمل في عام 2020، وسيستكمل قصة الجزء الأول، بينما الجزء الثالث ستشارك فيه شخصيات أخرى من عالم أبطال "مارفل" الخارقين.

قصة Venom تدور حول إيدي بروك (فينوم) وهو أكثر شخصيات عالم مارفل غموضًا وتعقيدًا وشرًا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت. الفيلم يكشف عن أن "فينوم" كان شخصًا عاديًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ تلك اللحظة تغيّر كل ما له علاقة بحياته، فأصبح هو والكائن الفضائي كيانًا واحدًا لا يتجزأ.

الجدير ذكره أن الجزء الأوّل من فيلم Venom شارك في بطولته كلّ من توم هاردي، ميشيل ويليامز، ريز أحمد، توم هولاند، ودي هاريلسون وجيني سليت.

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