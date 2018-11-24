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حاكم دبي يلبي استغاثة سيدة روسية تقطعت بها السبل في الإمارات

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:58 م
حاكم دبي يلبي استغاثة سيدة روسية تقطعت بها السبل في الإمارات
حاكم دبي
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وكالات
 

سارع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد إلى تلبية استغاثة سيدة روسية تقطعت بها السبل في بعدما عجزت عن دفع تكاليف مشفى كان يعالج والدتها التي توفيت في الإمارات.

 

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه تحمّل بصفة شخصية كافة التكاليف الخاصة بنقل جثمان السيدة الروسية التي توفيت أثناء رحلة سياحية بصحبة ابنتيها إلى دبي، وتسديد جميع التكاليف المستحقة للمستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه منذ مرضها المفاجئ الشهر الماضي، وكذلك التكفّل بتوفير تذاكر السفر الخاصة بأسرتها لمصاحبة جثمانها إلى بلادها.

 

وكانت السيدة نتاليا بوبوفا البالغة 57 عاما قد وصلت إلى دبي نهاية أكتوبر الماضي في رحلة سياحية بصحبة ابنتيها، قبل تعرضها لأزمة مفاجئة فقدت على أثرها وعيها، ودخلت في غيبوبة امتدت لـ20 يوما فارقت على إثرها الحياة في مشفى باهظ التكاليف.

 

وتبين بعد ذلك أنه يتعين على عائلة ابنتها أناستاسيا بوبوفا دفع مبلغ هائل لقاء علاج والدتها وإقامتها في المستشفى.

 

واضطرت أناستاسيا إلى البقاء في دبي إلى حين تسوية المشكلة وإن كانت لا تدري كيف، لأن الفاتورة المطلوبة ضخمة بالنسبة لعائلتها.

 

وكان موقع RT نشر خبر معاناة السيدة الروسية في الإمارات ما لفت انتباه الشيخ راشد الذي سارع إلى هذه الخطوة الإنسانية النبيلة.

 

المزيد عن: روسيا حاكم دبي الامارات الأمير محمد بن راشد استغاثة سيدة روسية
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