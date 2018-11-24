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يحل ريال مدريد ضيفا على إيبار فى الثانية عصر اليوم السبت، فى الجولة 13 من الدورى الإسبانى على الملعب البلدى إبوروا.

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وكشفت صحيفة ماركا المدريدية أن الريال يدخل مباراة اليوم متسلحا برقم مميز كونه لم يخسر أمام إيبار على الإطلاق بالدورى الإسبانى، حيث خاض 8 مباريات حقق خلالها الفوز فى 7 وتعادل مرة واحدة، وسجل 12 هدفًا ويعد أكثر الفرق تسجيلا فى شباكه بالليجا. يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر يلا كورة وتوقعت ألا تشهد مباراة اليوم أى مفاجآت حيث يعانى إيبار فى الدورى هذا الموسم ويحتل المركز 13 ويبتعد عن مراكز الهبوط بخمس نقاط وخسر مباراتين على أرضه أمام إشبيلية وهويسكا. يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر يلا كورة

أعلن الأرجنتينى سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن القائمة التى سيخوض بها لقاء مضيفه فريق إيبار، وضمت القائمة المكونة 20 لاعبا، ويغيب عن المباراة للإصابة كل من كاسيمرو، مارياتو دياز، ناتشو، والجارس كيلور نافاس، فيما عاد للانضمام للقائمة، كل من سيرجيو راموس، مارسيلو، دانى كارفاخال بعد شفائهم من الإصابة. يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر يلا كورة ويحتل الريال المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما إيبار فى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، علما بأن برشلونة يتصدر الليجا برصيد 24 نقطة. يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر يلا كورة

وقال سولارى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة إن لاعبيه جاهزين من أجل مواصلة العروض القوية وتحقيق الفوز علي إيبار، على الرغم من أنه يتوقع مباراة قوية وصعبة من جانب أصحاب الملعب.