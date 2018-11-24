قناة bein sport 3 مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24/11/2018 يوتيوب يتشوق عشاق كرة القدم وخاصة مشجعي فريق ليفربول لقاء ليفربول و فريق واتفورد ضمن مباريات الجولة 13 من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب افكارج رود ويأمل فريق ليفربول أن يحصد على لقب البطولة خلال هذا الموسم، بعد أن غاب عن اللقب لعدة مواسم، ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة، حصدها من خلال مشاركته في 12 مباراة تمكن فيها من الفوز في في 9 مباريات وتعادل خلال ثلاثة مباريات أخرى مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر.

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مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر علي قناة بي ان سبورت ويسعى الريدز أن يواصل سجل انتصاراته حتى ينجو من منافسة السيتي على لقب البطولة، وقد صرح المدير الفني لفريق ليفربول أن الفريق سوف يشارك في المباراة دون غياب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف.

لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة ليفربول وواتفورد اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة ريال مدريد اليوم

فيما يأمل فريق واتفورد في أن ينال على مركز جيد خلال هذه البطولة، حتى يمكنه من التأهل للمشاركة في المباريات الأوروبية خلال الموسم القادم، ويحتل فريق واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة، وأكد المدرب الفني لفريق واتفورد أن فريقه قد انتي من التدريبات النهائية استعداداً لمباراة ليفربول، وأكد أن فريقه سوف يشارك في المباراة دون غياب أي لاعب سواء أكان للإيقاف أو الإصابة.

لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة ليفربول وواتفورد اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة ريال مدريد اليوم

وسوف يشارك الفرعون المصري "محمد صلاح" في مباراة واتفورد، ويسعى من خلال هذه المشاركة أن يستكمل مشوار انتصاراته خلال هذا الموسم، حيث سجل اللاعب "محمد صلاح" 6 أهداف بالبريمرليج وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت المملكة والسابعة بتوقيت ابو ظبي علي ان تقوم قناة بي ان سبورت بنقل الللقاء بالاضافة الي تحليل الشوط الاول والثاني.