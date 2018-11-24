لايف| embratoria يلا شوت ..مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر في la liGa|بين ماتش

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر الليلة وفى أول مباراة بالدورى الإسبانى بعد فترة 12 يوم على أخر مباراة خاضها الملكى فى الدورى والتى كانت على ملعب بالايدوس امام سيلتا فيغو والتى انهاها الريال بأربعة أهداف فى مقابل تلقى هدفين من سيلتا لذا فإنه الليلة وبتواجده امام ايبار على الملعب البلدى إبوروا فإنه سيتوجب عليه الضغط منذ أول دقيقة من أجل الحصول على الفوز المبكر والإطمئنان لنهاية المباراة لأن الفريق ليس بحاجة إلى فقدان أى نقاط فى الفترة المقبلة مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار لايف يوتيوب.

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مشاهدة ماتش الريال وايبار بث مباشر لكن بعد تولى سولارى المهمة فإنه بالفعل تمكن من ضبط أداء الفريق والحصول على النقاط فى الدورى أو فى دورى الأبطال فإنه جاء فى وقت كان لابد وأن يكون فيه فإنه أنقذ الفريق كما فعل زيدان من قبل وحصل مع الفريق على دورى الأبطال فى أكثر من مرة فيأتى دور سولارى الأن بمحاولة فعل الأمر ذاته لكنه سيكون بالصعب لكن المحاولة قد تفيد مشاهدة مباراة ايبار وريال مدريد بث مباشر

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بث مباشر مباراة ايبار وريال مدريد لايف يوتيوب لهذا فإن ريال مدريد سيهبط ضيفا ثقيلا على إيبار الذى أنهى الإستعدادات من أجل خوض هذه المعركة المثيرة أمام الملكى فى تسعون دقيقة لم تكن الأولى بين الفريقين لأنهم سبق وأن حدث بينهم هذا فكانت نتيجة أخر مباراة خاضها الفريق المدريدي أمام إيبار بالموسم الماضى بالجولة 28 التى انتهت بفوز الريال بهدفين لرونالدو مقابل هدف وحيد من ايبار وفى المباراة التى كانت بالدور الأول بالموسم ذاته انتهت بفوز الريال بثلاثة أهداف لكن المرة هذه دون استقبال أى اهداف وذلك لانها كانت على ملعب سانتياجو برنابيو تويتر لايف ماتش الريال اليوم مباشر

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