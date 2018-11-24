اليوم سنقدم لكم رابط بث مباشر لمباراة ليفربول وواتفورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي تنطلق في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





رابط يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطع | yalla shoot| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد (مو صلاح)





ويقود الفرعون المصري محمد صلاح جناح الريدز، تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد، ويعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ"ليفربول" على طريقة 4-3-3 ويتكون التشكيل المنتظر من:





رابط يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطع | yalla shoot| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد (مو صلاح)





حارس المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبيرتسون





خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، شاكيري





خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني





رابط يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطع | yalla shoot| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد (مو صلاح)





وسيتم نقل المباراة التي تقام على ملعب فيكريدج رود معقل واتفورد، عبر قناة بي إن سبورتس HD3، وسيتولى التعليق عليها، المعلق المصري علي محمد علي.





رابط يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطع | yalla shoot| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد (مو صلاح)





ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، ويملك واتفورد 20 نقطة في المركز السابع، ويقود المباراة تحكيميا جوناثان موس.



