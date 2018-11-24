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شاهد.. السياح يمارسون السباحة مع القرش الحوتي "بهلول" جنوب الغردقة (صور)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:55 م
شاهد.. السياح يمارسون السباحة مع القرش الحوتي بهلول جنوب الغردقة (صور)
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محمد طه
 
قالت جمعية الإنقاذ وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن القرش الحوتي صديق الإنسان، يظهر من جديد جنوب مدينة الغردقة ويتوجل ويمرح مع السائحين وزوار الغردقة وسط فرحة من السائحين بتواجده.

وأكد حسن الطيب، رئيس الإنقاذ البحري، أنهم يرصدون تحركاته بصفه مستمرة وأنه توجه اليوم السبت لجنوب الغردقة ؛ والقرش الحوتي لا يمثل خطرًا على الإنسان أو البيئة بالبحر الأحمر كونه "صديقًا للإنسان".

وأشار في تصريحات خاصة لـ"لفجر"، إلى أن القرش الحوتي يعيش بالمحيطات، خاصة في البيئة الجيدة، موضحًا أن ظهور القرش الحوتي يعد من أنواع الترويج السياحي نظرًا لندرته وعدم تواجد مثل هذه الأسماك في البحار.

وتابع أنه توجد حالة من الفرحة والبهجة بين السائحين الذين حرصين علي ممارسة السباحة بجانب القرش الحوتي، مشيرًا إلى أن هذا بمثابة ترويج سياحي للبحر الأحمر تأكد مدى نظافة البيئة البحرية بمياه البحر الأحمر.

فيما ناشد رئيس جمعية الإنقاذ البحري السائحين والعاملين في مجال الغوص عدم مضايقته وأخذ الحذر بمسافه كلفية بينهم وبين القرش الحوتي لعدم إزعاجة.
شاهد.. السياح يمارسون السباحة مع القرش الحوتي "بهلول" جنوب الغردقة (صور)
شاهد.. السياح يمارسون السباحة مع القرش الحوتي "بهلول" جنوب الغردقة (صور)
شاهد.. السياح يمارسون السباحة مع القرش الحوتي "بهلول" جنوب الغردقة (صور)
شاهد.. السياح يمارسون السباحة مع القرش الحوتي "بهلول" جنوب الغردقة (صور)
المزيد عن: مصر قرش سياح حوت بلهول أخبار
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