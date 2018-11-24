ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الأهلي يفاوض "البدري"

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:33 ص
عاجل.. الأهلي يفاوض البدري
طباعة
الفجر الرياضي
 
دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع أنيس البدري نجم الترجي التونسي، للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة "الصريح" التونسي أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع أنيس البدري لمعرفة موقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء، في ظل إدارة النادي في تدعيم الفريق بصفقات سوبر. 

ورصت إدارة الأهلي ميزانية ضخمة للتعاقد مع هداف دوري ابطال إفريقيا، وأحد أفضل لاعبي القارة السمراء في السنوات الأخيرة.

يذكر أن ودع الأهلي البطولة العربية بعد التعادل مع الوصل الإماراتي ذهابا 2-2، وإيابا 1-1 في الإمارات، وذلك بعد أيام قليلة من فقدان لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.
المزيد عن: الأهلي يفاوض نجم الترجي الأهلي وأنيس البدري اليوم الأهلي وأنيس البدري أخبار الأهلي اليوم السبت 24-11-2018 أخبار الأهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 11:40:00 AM