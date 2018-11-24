عاجل.. الأهلي يفاوض "البدري"

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع أنيس البدري نجم الترجي التونسي، للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وكشفت صحيفة "الصريح" التونسي أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع أنيس البدري لمعرفة موقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء، في ظل إدارة النادي في تدعيم الفريق بصفقات سوبر.





ورصت إدارة الأهلي ميزانية ضخمة للتعاقد مع هداف دوري ابطال إفريقيا، وأحد أفضل لاعبي القارة السمراء في السنوات الأخيرة.





يذكر أن ودع الأهلي البطولة العربية بعد التعادل مع الوصل الإماراتي ذهابا 2-2، وإيابا 1-1 في الإمارات، وذلك بعد أيام قليلة من فقدان لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.