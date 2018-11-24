للفتاة المحجبة.. حيل وأفكار عليك معرفتها لمظهر أنيق

هناك مجموعة من الحيل والأفكار للمرأة المحجبة للظهور بمظهر أنيق وجذاب، وهي:-





- الخطوط الطولية: المرأة المحجبة تعمد إلى تغطية جسمها، وإلى لبس الملابس العريضة، هذا ما سيجعلها تبدو أقصر وأسمن مما هي عليه في الواقع؛ لذلك من نصائح خبراء الموضة، أن تتجه المحجبات إلى لبس الملابس ذات الخطوط الطولية، والابتعاد عن الملابس التي تتميز بخطوط عرضية؛ لأنها تجعلها تبدو أقصر.





- حيلة استخدام ورق القصدير الألمنيوم «الفويل»: تعاني الكثير من المحجبات من تعديل زاوية الحجاب الأمامية؛ لذلك من الممكن استخدام ورق القصدير لحل هذه المشكلة، وذلك بأخذ مقدار كافٍ من القصدير وطيّه، ومن ثم وضعه على قائمة الحجاب من الداخل، هذا ما سيمنحه ثباتًا طوال النهار إن كنتِ تذهبين للعمل أو للجامعة.





- دبابيس الحجاب: تتعرض دبابيس المحجبات من فترة لأخرى إلى التقشير، ومن طرق مواجهة هذا التقشير، هي اختيار لون من ألوان المانيكير الموجودة لديكِ، وإعادة طلائها بها.



