مشاهده مباراة Real Madrid وإيبار مباشر كوره اون لاين | الدوري الإسباني | بث مباشر مباراة وإيبار بدون تقطع

وسط جماهيره، يخوض فريق إيبار مساء اليوم السبت مباراة شرسة ضد فريق ريال مدريد، وذلكضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليجا"، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب "البلدي إبوروا".





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ويحتل ريال مدريد المركز السادس في الليجا برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة , وبفارق نقطة عن إسبانيول , وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو , ألافيس , إسبانيول , بينما يحتل إيبار المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة .





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فريق ريال مدريد يسعى في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتقليص فارق النقاط , في حين يتطلع فريق إيبار في هذه المواجهة الخروج بنتيجة إيجابية ومرضية على ملعبه وبين جماهيره .





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وستقام المباراة الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق وتركيا واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر، في حين سوف تقام المباراة الساعة 2:00 مساءً بتوقيت فلسطين ولبنان والأردن وسوريا السودان وليبيا ومصر .





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وستقام 1:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 12:00 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , الساعة 4:00 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( بي إن سبورت 2 ) , وسيعلق عليها المعلق الرياضي ( يوسف سيف ) .



