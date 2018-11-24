ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر (La Liga) الدوري الاسباني | بث الأسطورة

سيغيب عن فريق إيبار في هذا اللقاء سيرجي إنريك بداعي للإصابة، وينضم إليه جوردي كالافيرا، بالإضافة إلى بيدرو ليون، ماركو دميتروفيتش، وسيفتقد الفريق للثنائي أنايتز أربيا، باباكولي ديوب بداعي الإيقاف.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب مينديليبار بيدرو بيجاس بدلًا من أربيا في مركز قلب الدفاع، وسيكون ألفاريز هو بديل ديوب في منتصف الميدان، أما عن الهجوم فسيقوده دياز.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وايبار مجانا

تنطلق مباراة ريال مدريد وايبار اليوم السبت 24-11-2018 في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام لساعة الثالثة مساء بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وستكون القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وايبار اليوم قنوات بي إن سبورت الرياضية.

ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر (La Liga) الدوري الاسباني | بث الأسطورة

وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وايبار اليوم السبت في الدوري الأسباني هي قناة بي إن سبورت 3 مع تعليق المعلق الرياضي يوسف سيف.