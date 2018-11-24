الفرنسي برتران مارشان يطمح لتدريب المنتخب التونسي رغم تلقيه عرضا من الأهلي المصري
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:19 صمروى الجلاصي
أفاد المدرب الفرنسي برتران مارشان، أنه تلقى مؤخرا عرضا رسميا لتدريب الأهلي المصري خلفا لمواطنه كارتيرون، الذي تمت إقالته إثر خروج الفريق من كأس زايد للأندية الأبطال في كرة القدم.
و قد صرح مارشان الذي سبق له تدريب كل من النادي الإفريقي و النجم الرياضي الساحلي، بأنّ تجربته التدريبية في تونس خلفت له ذكريات جميلة.
كما أشار في تصريح لموقع 'قرطاج+'، إلى أنه يطمح إلى تدريب المنتخب التونسي، خاصة و أنه على معرفة باللاعبين و متعود على الأجواء بتونس، كما ورد على لسانه.