مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ايبار اليوم مباشر كورة لايف
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:27 صعمرو عادل
مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ايبار اليوم مباشر كورة لايف
أعلن ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة إيبار، غدا السبت، على ملعب "إيبورا" ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.
وتشهد القائمة، عودة ثنائي خط الدفاع مارسيلو، وداني كارفاخال، كما يستمر تواجد البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أصبح من الأوراق الرابحة مع المدرب الجديد سانتياجو سولاري، منذ توليه المسؤولية.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ايبار اليوم مباشر كورة لايف
بينما يغيب الثنائي كاسيميرو، والحارس كيلور نافاس.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا، كيكو كاسيا، ولوكا زيدان
الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، خافي سانشيز
الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، ماركوس يورنتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، داني سيبايوس
مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ايبار اليوم مباشر كورة لايف
الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور
ويحتل ريال مدريد المركز السادس بجدول ترتيب الليجا، برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ايبار اليوم مباشر كورة لايف
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