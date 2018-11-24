ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

استمرار الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
استمرار الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا
طباعة
وكالات
 

للأسبوع الثاني على التوالي يواصل الآلاف في باريس، اليوم السبت، احتجاجاتهم على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.

 

وتخشى قوات الأمن أن يتسلل متطرفون من أقصى اليسار واليمين المتطرف إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.

 

وقال دينيس جاكوب الأمين العام لاتحاد الشرطة البديلة لرويترز، إن من المتوقع أن يحتج نحو 30 ألف شخص في باريس وحدها.

 

وقالت بلدية باريس، إن نحو ثلاثة آلاف شرطي تم إعدادهم للعمل في المدينة اليوم السبت وسيكون على قوات الأمن التعامل مع مظاهرة ضد العنف الجنسي ومباراة لكرة القدم ومباراة للرجبي في العاصمة في نفس اليوم.

 

المزيد عن: فرنسا الاحتجاجات في فرنسا ارتفاع تكاليف الوقود احتجاجات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 11:40:00 AM