كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني مجاناً | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:23 صعمرو عادل
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني مجاناً | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
حل فريق ريال مدريد ضيفاً على إيبار بالملعب البلدي في الثانية ظهر اليوم، السبت،ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
ويحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على إيبار صاحب المركز الثالث عشر.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني مجاناً | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
موعد مباراة ريال مدريد وايبار
على الجانب الأخر يحتل ايبار المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم برصيد 13 نقطة، ويبعد عن ريال مدريد بفارق سبعة نقاط، ولذلك يسعى ايبار لتحقيق لفوز معتمداً على عامل الأرض والجمهور حيث يستضيف ريال مدريد على أرضة ووسط جماهيره.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني مجاناً | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
وسيكون موعد مباراة ريال مدريد وايبار اليوم السبت 24-11-2018 في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام لساعة الثالثة مساء بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وستكون القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وايبار اليوم قنوات بي إن سبورت الرياضية.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني مجاناً | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
فيما سيتم الكشف عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وايبار اليوم مجانا، وسوف نقوم على وضعها لكم من خلال تقارير متتالية، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.
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