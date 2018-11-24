كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني مجاناً | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

حل فريق ريال مدريد ضيفاً على إيبار بالملعب البلدي في الثانية ظهر اليوم، السبت،ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





ويحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على إيبار صاحب المركز الثالث عشر.

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني مجاناً | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار