سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء اليوم السبت 24-11-2018

استقرت أسعار صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنوك والسوق السوداء اليوم السبت بداية تعاملات الأسبوع، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر إلى 17.95 جنيه للشراء مقابل 18.05 جنيه للبيع





جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تمر بها مصر للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.



