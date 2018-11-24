كوريا الجنوبية تحصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية لبناء خط سكك حديدية مع الشمال

ذكرت كوريا الجنوبية، اليوم أنها حصلت على إعفاءات من العقوبات من مجلس الأمن الدولى لإجراء مسح مشترك لخطوط السكك الحديدية بين الكوريتين، وهى الخطوة الأولى نحو إعادة ربط خطوط السكك الحديدية والطرق التى قطعت خلال الحرب الكورية 1950-53.

وفي أبريل، وافق قادة الكوريتين على تبني خطوات عملية لإعادة ربط السكك الحديدية والطرق كجزء من الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الثنائية.

وقال "كيم ايوي كيوم" المتحدث بإسم الرئاسة في كوريا الجنوبية، إنّ إعفاء العقوبات له تداعيات كبيرة بالنظر إلى أن المشروع حظي بالاعتراف والدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

كما أعرب عن أمله في البناء السريع للسكك الحديدية، والذي قال إنه سيأخذ التعاون بين الكوريتين إلى مستوى جديد.

وقالت وكالة يونهاب، إنّ كوريا الجنوبية طلبت إعفاء لتسليم الوقود والمعدات الاخرى اللازمة لإجراء مسح للسكك الحديدية في الشمال.