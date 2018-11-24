لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الريال مدريد ضد ايبار

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أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة التي ستواجه إيبار، غداً السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.





وشهدت القائمة، عودة الدولي الإسباني، داني كارفخال الذي كان غائباً عن ريال مدريد بسبب الإصابة، بالإضافة لتواجد سيرجيو راموس بعدما تأكد جاهزيته للمباراة.

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ويتواصل تواجد فينسيوس جونيور، الذي يقدم أداء مميز مع المدرب سانتياجو سولاري، ليضع الإسباني ثقته في إمكانياته للمباراة الثالثة على التوالي.

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إليكم القائمة بالكامل





حراسة المرمى: كاسيا، نافاس، كورتوا





الدفاع: راموس، مارسيلو، كارفخال، سانشيز، فاران، أورديزولا





وسط الملعب: كروس، مودريتش، فالفيردي، لورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس





الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، فينسيوس جونيور