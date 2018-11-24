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الهند: تعزيز الإجراءات الأمنية قبيل مظاهرات أمام موقع دينى متنازع عليه

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
الهند: تعزيز الإجراءات الأمنية قبيل مظاهرات أمام موقع دينى متنازع عليه
الهندوس
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خاطر عبادة
 

ستطلق السلطات الهندية عملية أمنية كبيرة عند أنقاض مسجد منذ القرن السادس عشر في أيوديا يوم الأحد حينما يتجمع عشرات الآلاف من الرهبان والزعماء الدينيين الهندوس لمطالبة الحكومة ببناء معبد هندوسي جديد في الموقع المتنازع عليه.


وهدمت جماعة هندوسية متشددة المسجد الذي يبلغ عمره قرون من الزمن في عام 1992، مما تسبب في أعمال شغب طائفية أسفرت عن مقتل حوالي 2000 شخص في جميع أنحاء الهند.

 

بينما يعتقد الملايين من الهندوس أن المسجد يقف عند مسقط رأس اللورد رام، أحد أكثر الآلهة تبجيلًا، ويبقى الخلاف في جوهر التوترات بين الهندوس والأقلية المسلمة في الهند.

 

وتصر الجماعات الهندوسية على وجود معبد في الموقع قبل بناء المسجد في عام 1528.

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