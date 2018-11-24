"العمل" تعلن موعد إيداع الدفعة الجديدة من مساعدات الضمان الاجتماعي

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن إيداع جميع المساعدات المقطوعة المخصصة للدفعة الجديدة 1440، والأن اصبح يمكنكم الاستعلام عن جميع المستفيدين من الدفعة الجديدة من برنامج الضمان الاجتماعي 1440، وسوف نقوم بالتقديم لكم من خلال هذا المقال جميع تفاصيل صرف المساعدات المقطوعة 1440، وسوف نقوم ايضاً بتقديم لكم جميع التفاصيل الكاملة حول إجمالي المبالغ المالية المخصصة للدفعة الجديدة وكل هذا يأتي لما صرح به وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي.

وسوف نقوم بالعرض لكم من خلال محتوى هذا المقال جميع اللوائح المنظمة لعملية صرف المساعدات المقطوعة 1440، بجانب عرض جميع الحالات التي سوف تشملها معاشات الضمان الاجتماعي من خلال موقع الضمان الاجتماعي وطريقة معرفة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد، وايضاً سوف نعرض لكم تفاصيل دفعة ربيع الأول للمساعدة المقطوعة المخصصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إيداعها جميع المبالغ المخصصة للدفعة الجديدة من المساعدات المقطوعة الخاصة بشهر صفر في يوم 5 من شهر صفر 1440، وسوف يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي عن طريق الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأن أصبح يمكنكم تحديث وتعديل بيانات المستفيدين من عملية الدعم عن طريق رابط تحديث الضمان الاجتماعي، وايضاً القيام بتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين ساعة الوزارة في سرعة التواصل مع مستحقي الدعم و توفيرها للأسر شديدة الاحتياج إلى مساعدات مقطوعة الضمان الاجتماعي.

وقام السيد الدكتور إبراهيم محمد الشافعي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتصريح أنه تم بالفعل إيداع جميع المبالغ المالية ضمن الدفعة الجديدة من المساعدات المقطوعة 1440 لشهر محرم في حسابات جميع المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، والجدير بالذكر ان عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي قد بلغت 11 ألف مستفيد من خلال برنامج المساعدات المقطوعة 1440، ويتم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو يتم من خلاله معرفة الموعد المحدد لصرف المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1440هـ.