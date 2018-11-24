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بالرقم القومي.. طريقة سهلة للاستعلام عن وحدات الاسكان الاجتماعي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:10 ص
بالرقم القومي.. طريقة سهلة للاستعلام عن وحدات الاسكان الاجتماعي
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كثيرًا ما يغرب الحاجزين في شقق الاسكان الاجتماعي في الاستعلام عن المرحلة التي وصلت إليها أوراقهم ضمن عملية الاستعلام الميدانى الذي يجريه صندوق التمويل العقاري على جميع الحاجزين للتأكد من مدى أحقية المتقدم بالحصول على الوحدة السكنية، وفيما يلي نستعرض خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومى وتمثلت في الخطوات الأتية:

الدخول على رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.
كتابة الرقم القومي في المكان المخصص كما توضحه الصور.
الضغط على البحث بالرقم القومي وانتظار نتيجة الاستعلام.
كما يوضح الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى عن بيان حالة الطلبات المقدمة سابقا.


 

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