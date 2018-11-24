بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:12 صعمرو عادل
بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم
هذه المباراة سوف يتم فيها حسم صدارة ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.
هذه المباراة سوف يتم فيها حسم صدارة ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.
ولن تقتصر التحديات بالنسبة إلى فريق ريال مدريد في الفترة القادمة عند ذلك الحد فحسب، حيث يستعد الفريق الملكي أيضًا من أجل المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل في العام الحالي 2018.
بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم
ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بقيادة سولاري بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو
خط الوسط: توني كروس / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو
خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة
بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم
موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار
يكون موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.
إضافة إلى الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.
وأيضًا الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي.
بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإِيبار
ستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.
بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم
كما ستكون مباراة ريال مدريد وإِيبار منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.
بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم
يدخل ريال مدريد مباراة إيبار في الدوري الإسباني عازمًا على تحقيق الانتصار من أجل الاستمرار في عملية حصد النقاط الكاملة رفقة مدربه الأرجنتيني الجديد سانتياجو سولاري.
بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم
وبعد هذه المباراة مباشرة ينتظر ريال مدريد مواجهة في غاية الصعوبة في منتصف الأسبوع الحالي، وذلك حينما يحل ضيفًا على نظيره فريق روما الإيطالي على ملعب الأولمبيكو، علمًا بأن
بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم
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