بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم

هذه المباراة سوف يتم فيها حسم صدارة ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

ولن تقتصر التحديات بالنسبة إلى فريق ريال مدريد في الفترة القادمة عند ذلك الحد فحسب، حيث يستعد الفريق الملكي أيضًا من أجل المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل في العام الحالي 2018.

بين ماتش مباراة Real Madrid وEibar اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وايبار (bein match)| مشاهدة اهم مباريات اليوم



ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بقيادة سولاري بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو





خط الوسط: توني كروس / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو





خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة



