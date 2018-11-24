تعرف على تفاصيل زواج وائل جسار من إحدى معجباته.. وسبب قرار اعتزاله

يعد النجم وائل جسار من أهم مطربي الجيل الحالي في الوطن العربي واشتهر وائل جسار بأغنية "مشيت خلاص" في مصر ثم بدء انطلاقه بغناء تترات العديد من المسلسلات



كما قدم العديد من الأغانى فى الأفلام منها فيلم " الروليت" و" الريس عمر حرب" والأغنية الشهيرة التى قدمها فى فيلم "365 يوم سعادة" للنجم أحمد عز، حيث بدأ جسار مشواره الفني عام 1986 وقدم اكثر من 10 البومات غنائية بخلاف الاغاني السينغل التي لجأ اليها في الفترة الأخيرة.



تزوج جسار عام 2005 من ميرى مقداسي وأنجب منها طفلين والكثير لا يعرف أنه تعرف عليها خلال حفل غنائي وجذبت انتباهه لها بنظراتها، ونجحت بالفعل في التعرف عليها وتحولت علاقة الصداقة بينهما إلى قصة حب كبيرة، كما يؤكد وائل جسار في تصريحات سابقة له، أن جمال زوجته الداخلي وشعورها دائماً بالرضا، وتفهمها لطبيعة عمله، سبب استمرار علاقتهما بنجاح حتى الآن.



ويصف جسار دائما المرأة بأنها نصف المجتمع ونصف الرجل وأن الرجل لابد له ألا ينكسر لأى سبب سوى حينما يخطئ ولكن في الحب لابد للرجل ألا ينكسر.



واعتزل وائل جسار الغناء مرتين الأولى في فترة مراهقته حيث كان يشارك فى إحياء العديد من الحفلات الغنائية بطفولته ولكن خلال مرحلة التحول من الطفل الى الشباب قرر الابتعاد عن الغناء بسبب بعض التغييرات في صوته، أما المرة الثانية التي اعتزل بها وائل الغناء كانت بسبب انشغاله بأداء الخدمة العسكرية ولكن بعد انتهائها عاد بقوة إلى جمهوره من خلال طرح العديد من الألبومات الناجحة.