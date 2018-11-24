كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر 24-11-2018 (La Liga) ريال مدريد HD كورة ستار

ويحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على إيبار صاحب المركز الثالث عشر.

لازالت قصة سيرجيو راموس والمنشطات التي ظهرت منذ ساعات قليلة عن طريق "فوتبول ليكس" المختصة بتسريبات كرة القدم الأوروبية، تشغل وسائل الإعلام الأوروبية.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر 24-11-2018 (La Liga) ريال مدريد HD كورة ستار

"فوتبول ليكس" كشفت عن تجاهل الإتحاد الأوروبي عقوبة سيرجيو راموس، رغم تورطه في تعاطي منشطات خلال مبارتي يوفنتوس بدوري ابطال أوروبا 2017، وملجا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، "طالع التفاصيل من هنا".





ريال مدريد من جانبه، رد ودافع عن اللاعب والقائد الأسطوري للنادي الملكي، موضحاً موقف سيرجيو راموس والإتحاد الأوروبي في القضية "طالع التفاصيل من هنا".

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر 24-11-2018 (La Liga) ريال مدريد HD كورة ستار

صحيفة "آس" الإسبانية، نشرت الدواء الذي تناوله قائد ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال والذي يُدعى "ديكساميثازون"، وما هي آثاره.





وأكدت الصحيفة استناداً لتعريف جامعة ميونخ، للدواء الذي تناوله راموس، أنه يحتوي على هرمونات "ستيرويد" تنتج مركبات طبيعية أو اصطناعية تمنع إلتهاب العضلات وتفيد في رد الفعل الدفاعي للضرر من الإصابة بالأنسجة.