حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة الثالثة عشر من الدعم

أعلن عن موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر نوفمبر 2018، حيث سيتم إيداع الدفعة الثانية عشر يوم 11 نوفمبر 2019 ميلادية الموافق 3 ربيع الأول 1440 هجرية في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن والذين سجلوا عبر موقع حساب المواطن حتى يوم 10 أكتوبر 2018 ميلادية ، وجديرًا بالذكر أن التسجيل في الدفعة الثالثة من حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية يتطلب البيانات الشخصية التالية: رقم الجوال ورقم الهوية الشخصية و تاريخ الميلاد، ثم إتباع الخطوات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن حتى يتم الانتهاء من التسجيل في الدفعة الثالثة عشر من حساب البرنامج.

تم الانتهاء من تسجيل حساب المواطن الدفعة الثالثة عشر، وينتظر الذين سجلوا نتائج الأهلية والاستحقاق، حيث سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الدفعة الجديدة من خلال موقع حساب المواطن الرسمي، وسنقوم بالإعلان عن النتيجة فور ظهورها، فتابعونا من خلال هذا المحتوى.

وأعلن برنامج حساب المواطن، الاثنين الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 11 (لشهر أكتوبر).

وقال برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.

وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.