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مقتل شخصين بإطلاق للنار قرب محل تجاري في فلوريدا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:01 ص
مقتل شخصين بإطلاق للنار قرب محل تجاري في فلوريدا
الشرطة الأمريكية
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وكالات
 

أفادت صحيفة Miami Herald الأمريكية بمقتل شخصين وجرح اثنين آخرين جراء حادث إطلاق للنار قرب محل تجاري في مقاطعة ميامي دايد في ولاية فلوريدا الأمريكية.

 

وأضافت الصحيفة أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة، مشيرة إلى أن جريحين تم نقلهما إلى المستشفى، دون أن تورد أي معلومات حول أسباب الحادث أو هوية المهاجم.

 

من جهتها ذكرت قناة WSVN التلفزيونية المحلية أن القتيلين هما رجل وامرأة، وأنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن حالة المصابين في الحادث ومدى خطورتها.

 

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