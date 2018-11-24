HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD Match

وتعود الحياة مرة أخرى اليوم السبت للدوري الإسباني الليجا بعد توقف دام أسبوعين بسبب أجندة ومباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمنتخبات، حيث ننتظر العديد من المباريات المثيرة الفترة القادمة.

HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD Match



ويستهدف ريال مدريد الحصول على النقاط الثلاث الكاملة من مباراة اليوم ومواصلة تقديم العروض الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياجو سولاري والتي كانت آخرها الفوز برباعية على سيلتا فيجو.

HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD Match



وحملت تدريبات نادي ريال مدريد الأيام الأخيرة أخباراً سارة لعشاق الفريق والمدرب سانتياجو سولاري، حيث شهدت عودة الثلاثي المصاب مارسيلو، فاران وكارفاخال.

HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD Match



إليكم تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد إيبار حسب صحيفة “ماركا”…





حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس وكارفاخال





خط الوسط: سيبايوس، مودريتش وكروس





خط الهجوم: بنزيما، بيل وأسينسيو

HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD Match



بطاقة مباراة ريال مدريد وايبار

ايبار Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : الملعب البلدي إبوروا .

المعلق : يوسف سيف .

HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD Match



موعد مباراة ريال مدريد وايبار:-

3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:00 مساءاً بتوقيت العراق .

2:00 مساءاً بتوقيت السودان .

3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:00 مساءاً بتوقيت تونس .

1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:00 مساءاً بتوقيت قطر.

0:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 3 HD Match

