الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مشروع مياه الشرب في المخا

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توفير المياه النظيفة عبر تدشين بئري مياه في منطقتي الزهاري ويختل شمال مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز اليمنية يستفيد منهما اكثر من 21 ألف يمني.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، فقد جاء تدشين البئرين بدعم من "الهيئة" ضمن مبادرة "سقيا الإمارات" وفي إطار مشروع حفر 23 بئرا ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد الساحل الغربي لليمن بهدف الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض ومكافحة انتشار الكوليرا عبر توفير مياه نظيفة وخاصة للأطفال والنساء.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي إن افتتاح آبار المياه يأتي في إطار المشاريع التنموية والخدمية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للأشقاء في اليمن ضمن مشروع حفر عدد من الآبار على امتداد الساحل الغربي لليمن لتعزيز الكميات المنتجة من المياه الصالحة للشرب ما يسهم في دعم استقرار الأسر اليمنية في مواطنها والتخفيف من معاناتها جراء شح المياه الصالحة للشرب.

وأضاف أن عدد المستفيدين من هذا المشروع الحيوي أكثر من 21 ألف مواطن يمني في منطقتي الزهاري ويختل والقرى المحيطة بهما عبر توزيع عدد من الخزانات على مواقع مختلفة بما يضمن توفير المياه النظيفة للأسر اليمنية مجانا للتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الراهنة.. مشيرا إلى أنه تم تزويد البئرين بمنظومة طاقة شمسية تتكون من 144 لوحا لتوليد الطاقة الكهربائية لضمان استمرار توفر المياه على مدار الساعة.

من جانبه عبر مدير عام مديرية المخا سلطان عبدالله عن شكره وامتنانه لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها المستمرة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية لا سيما ما يتعلق بمشاريع تأهيل البنى التحتية في مديرية المخا والمناطق التابعة لها.. مشيرا إلى أن افتتاح بئري المياه يسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه السكان في منطقتي الزهاري ويختل والقرى المحيطة بها إضافة إلى الأثر الصحي الإيجابي على حياتهم.