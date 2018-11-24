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"القسام" تنشر صور أفراد القوة الإسرائيلية التي تسللت للقطاع

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:55 ص
القسام تنشر صور أفراد القوة الإسرائيلية التي تسللت للقطاع
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رحاب منيعم
 
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صورا قالت إنها لأفراد الوحدة الإسرائيلية الخاصة، التي تسللت إلى شرق خانيونس في قطاع غزة، الأحد الماضي 11 نوفمبر الجاري، وطالبت الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم"، إلى مساعدتها بتقديم أية معلومات بخصوصهم.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: إنه "بفضل الله تعالى، تمكّنت كتائب القسام، من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط عملية حد السيف"، وقالت إن إحباطها "أفشل مخططًا صهيونيًا خطيرًا".
وأوضحت الكتائب في بيانها، أنه "وفي إطار التحقيقات المستمرة منذ ذلك الحين، نقف اليوم مع أبناء شعبنا في محطة، نكشف من خلالها الصور الشخصية لعدد من أفراد قوة العدو الخاصة، إضافة إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة".

وطمأنت الكتائب "أبناء شعبنا، بأننا سنكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريبًا بإذن الله".

من جانبه حذّر الجيش الإسرائيلي والرقابة العسكرية الإسرائيلية الإسرائيليين، من نشر حماس لتفاصيل عن العملية السرية في غزة، وحث الجيش والرقابة الإسرائيليين على "عدم مساعدة حماس بذلك".

استشهد في العملية 7 من عناصر القسام، وقتل ضابط إسرائيلي رفيع المستوى برتبة عميد، تكتّمت إسرائيل على تفاصيله، وتسببت هذه العملية بجولة تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، كادت أن تتطور إلى حرب.
المزيد عن: كتائب القسام غزة عملية حد السيف حركة حماس
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