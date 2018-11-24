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برومو فيلم "The Lion King" يتخطى الـ 10 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
برومو فيلم The Lion King يتخطى الـ 10 ملايين مشاهدة في 24 ساعة
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الفجر الفني
 

 طرحت شركة "ديزني" الإعلان التشويقي الأول للنسخة الحية من فيلم The Lion King، المقرر انطلاق عرضه في الصالات السينمائية يوم 19 يوليو من عام 2019 القادم.

وحقق البرومو الخاص بالفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ24 ساعة على إطلاقه عبر موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.

الفيلم من إخراج جان فافريو، وكتب السيناريو الخاص به كل من جوناثان روبرتس وليندا ولفيرتون، وهو إعادة تخيل لقصة الأسد الملك استنادًا إلى الفيلم الكلاسيكي الذي أنتج في عام 1994.

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