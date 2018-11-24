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علاء ميهوب مرشح للانضمام لجهاز الأهلي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:52 ص
علاء ميهوب مرشح للانضمام لجهاز الأهلي
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علي نبوي
 
اقترب علاء ميهوب من شغل منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأحمر قد قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من منصبه على خلفية خروج الفريق من كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل في الإمارات أمام الوصل 1-1.

وكلف مجلس إدارة الأهلي محمد يوسف بتولي منصب المدير الفني للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وسيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة.

ورشح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ميهوب لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد للأهلي، حيث رحب بيبو بإسناد هذه المهمة إلى ميهوب.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد كلف عبد الحفيظ بمتابعة قطاع الكرة وتقرير تقديم لبيبو عن الترشحيات في إدارة القطاعات المختلفة بالنادي.
المزيد عن: محمود الخطيب سيد عبدالحفيظ الأهلي اليوم الأهلي أحبار الأهلي
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