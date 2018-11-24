الحصيني: أمطار رعدية مصحوبة ببرد على 8 مناطق بالمملكة

توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وبرَدًا يومَي السبت والأحد، على 8 مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني إن الأمطار ستهطل على الرياض والوشم وسدير وساجر وثادق وحريملاء والقويعية والقصيم وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وتبوك والصمان والمنطقة الشرقية، ثم الخرج وحوطة بني تميم والأفلاج والحريق وما جاورها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطولًا للأمطار الرعدية متوسطًا إلى غزيرًا مصحوبًا برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، وقد يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.