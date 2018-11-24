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محمد عساف يحتفل بـ"20" مليون مستمع لأغنية "مكانك خالي"

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:41 ص
محمد عساف يحتفل بـ20 مليون مستمع لأغنية مكانك خالي
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الفجر الفني
 

 احتفل النجم الفلسطيني محمد عساف، مع الجمهور بتخطي أغنيته الجديدة "مكانك خالي" الـ20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.

وبمناسبة هذا الإنجاز الرقمي الذي يضيفه محمد عساف إلى رصيده الفني توجه برسالة خاصة إلى محبّيه فكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "مكانك خالي وصلت عشرين مليون مشاهدة…. كل الحب و الشكر يا غوالي".

الجدير ذكره أن أغنية "مكانك خال" هي من ألحان علي صابر، وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، وتحقق منذ إطلاقها انتشارًا واسعًا بين محبّي محمد عساف فتتصدّرت المراتب الأولى بسباقات الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا.

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