عين .. هل يقود حكيم زياش منتخب المغرب للتتويج بأمم أفريقيا 2019؟

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





حقق منتخب المغرب فوزًا مستحقًا وغاليًا على نظيره الكاميروني بطل القارة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.





افتتح حكيم زياش التسجيل لأسود الآطلسي في الدقيقة 54 من ضربة جزاء ثم عاد نفس اللاعب من جديد ليضيف الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة 66. ورفع المنتخب المغربي رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل رسميًا أفريقيا، فيما توقف رصيد الكاميرون عند النقطة 8 في المركز الثاني.





واختارت "عين الفجر الرياضي" زياش نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي:-





ولد حكيم زياش في 19 مارس عام 1993 بمدينة درونتن التي تقع في مقاطعة فليفولاند في هولندا.





بدأ زياش مشواره الكروي عام 2001 وهو في الثامنة من عمره في صفوف الناشئين بنادي ريال دورنتن، وفي عام 2004، إنتقل زياش إلى إيه إس فيه دورنتن وهو في الحادية عشر من عمره. في 2007، رحل زياش إلى هيرينفين وظل في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2012 وهو في التاسعة عشر من عمره ويلعب في مركز خط الوسط المهاجم.





خاض زياش مع هيرينفين 3348 دقيقة في 46 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، منهم 39 مباراة خاضها كأساسي و7 مباريات كإحتياطي. تم إستبدال زياش 25 مرة في المباريات التي شارك فيها. لم يشارك زياش في 14 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل زياش 13 هدف لهيرينفين.





في 18 أغسطس 2014، إنضم زياش إلى تفنتي أنشخيده ووقع له لمدة 4 مواسم وارتدى القميص رقم 10. خاض زياش مع تفنتي 6772 دقيقة في 76 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية خاضها جميعًا كأساسي. تم إستبدال زياش 12 مرة في المباريات التي شارك فيها. لم يشارك زياش في أية مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل زياش 34 هدف طوال مشواره مع تفنتي.





في 30 أغسطس 2016، وقع زياش لآياكس أمستردام لمدة 5 مواسم مقابل 11 مليون يورو، خاض زياش مع آياكس 9046 دقيقة في 105 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 103 مباراة خاضها كأساسي ومبارتين خاضهما كإحتياطي. تم إستبدال زياش 21 مرة في المباريات التي شارك فيها. لم يشارك زياش في 8 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل زياش 30 هدف حتى الآن لآياكس.





* مشواره الدولي:-





كان حكيم زياش مؤهلاً للعب لمنتخبي المغرب وهولندا، ولعب لمنتخبات هولندا تحت 19 و20 و21 عامًا وخاض معهم 6 مباريات سجل خلالهم هدفين حتى تم استدعاؤه للمنتخب الهولندي الأول عام 2015 لخوض مبارتين وديتين أمام الولايات المتحدة الأمريكية ولاتفيا، في سبتمبر 2015، اختار زياش تمثيل منتخب المغرب دوليًا، وخاض معه 1172 دقيقة في 16 مباراة حتى الآن، منهم 14 مباراة خاضها كأساسي ومبارتين كإحتياطي، تم إستبدال زياش 8 مرات في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك زياش في 4 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل زياش 8 أهداف لأسود الآطلسي حتى الآن.





* إنجازاته الفردية:-





حصل زياش على 6 جوائز، جاءت كالتالي : -





- أفضل مُمرر في الدوري الهولندي (3 مرات) في مواسم 2014–2015 و2016–2017 و2017–2018.





- أفضل لاعب مغربي عام 2016.





- لاعب العام في أياكس أمستردام مرة واحدة لموسم 2017–2018.





- لاعب العام في هولندا / الحذاء الذهبي مرة واحدة عام 2018.



