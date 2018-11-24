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أبرز المرشحين لمنصب وزير خارجية إسرائيل

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
أبرز المرشحين لمنصب وزير خارجية إسرائيل
نتنياهو
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وكالات
 

أشار موقع "i24" الإسرائيلي إلى أبرز الأسماء المرشحة لشغل منصب وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك على خلفية الأزمة التي عصفت بحكومة إسرائيل بعد انسحاب حزب "إسرائيل بيتنا" منها.

 

وأشار الموقع العبري نقلا عن مصادر مطلعه إلى أن الوزراء في حزب "الليكود" الحاكم، يسرائيل كاتس وتساحي هنغبي وغلعاد إردان ويوفال شطاينتس، هم الأقرب لمنصب وزير خارجية تل أبيب، في حين تُعتبر نائب وزير الخارجية الحالية تسيبي حوتوفيلي أبرز المرشّحين لمنصب وزير الهجرة اليهودي.

 

ووفق الموقع الإسرائيلي أنه سيتم تعيين هؤلاء الوزراء لفترة ثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة في الهيئة العامة للكنيست (البرلمان).

 

وتشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية توترا شديدا بعد انسحاب حزب "إسرائيل بيتنا" من الحكومة لما اعتبره "ردا هزيلا من إسرائيل على حماس"، في جولة التصعيد الأخيرة في غزة.

 

وكان حزب "إسرائيل بيتنا" يحظى في الحكومة بحقيبتين حملهما زعيم الحزب أفيغدور ليبرمان وزير الأمن، ووزيرة الهجرة اليهودية صوفا لاندبر.

 

وبعد انسحاب الحزب واحتدام أزمة الحكومة، أخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عاتقه هاتين الوزارتين، إضافة إلى وزارة الخارجية.

 

 

المزيد عن: وزير الخارجية الاسرائيلي منصب وزير الخارجية اسرائيل ابرز المرشحين
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