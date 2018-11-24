يلا شوت Real Madrid| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار (الدوري الاسباني) مباشر| اهم مباريات الدوري الاسباني مباشر| لايف HD

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن القائمة التى سيخوض بها لقاء مضيفه فريق إيبار، المقرر له فى الثانية عصرا من غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.





وضمت القائمة المكونة 20 لاعبا، ويغيب عن المباراة للإصابة كل من كاسيمرو، مارياتو دياز، ناتشو، والجارس كيلور نافاس، فيما عاد للإنضمام للقائمة، كل من سيرجيو راموس، مارسيلو، دانى كارباخال بعد شفائهم من الإصابة.

يلا شوت Real Madrid| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار (الدوري الاسباني) مباشر| اهم مباريات الدوري الاسباني مباشر| لايف HD



ويحتل الريال المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما إيبار فى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، علما بأن برشلونة يتصدر الليجا برصيد 24 نقطة.





وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا ، لوكا زيدان ، كاسيا

خط الدفاع: فاران ، راموس ، مارسيلو ، أودريزولا ، خافى سانشيز ، كارفخال

خط الوسط: مودريتش ، كروس ، فالفيردى ، أسينسيو ، سيبايوس ، إيسكو ، يورينتى

خط الهجوم: فاسكيز ، بيل ، بنزيما ، فينيسيوس جونيور

يلا شوت Real Madrid| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار (الدوري الاسباني) مباشر| اهم مباريات الدوري الاسباني مباشر| لايف HD



يعود ريال مدريد من جديد للمواجهات المحلية بمواجهة فريق إيبار اليوم السبت، بعد نهاية فترة التوقف الدولية، التى خاض فيها نجوم الفريق الملكى العديد من المواجهات من منتخبات بلادهم.





بطاقة مباراة ريال مدريد وايبار

ايبار Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : الملعب البلدي إبوروا .

المعلق : يوسف سيف .





موعد مباراة ريال مدريد وايبار:-

3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:00 مساءاً بتوقيت العراق .

2:00 مساءاً بتوقيت السودان .

3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:00 مساءاً بتوقيت تونس .

1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:00 مساءاً بتوقيت قطر.

0:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلا شوت Real Madrid| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار (الدوري الاسباني) مباشر| اهم مباريات الدوري الاسباني مباشر| لايف HD



يدخل ريال مدريد المباراة، ساعيا لتحقيق فوزه الثالث بعد أن حقق انتصاره في مبارتين متتاليتين برصيد 20 نقطة، ويأمل نادي إيبار صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة، هزم ظيفه في هذه المباراة التي من المتوقع أن تكون قوية .



