"الأرصاد": تحسن حالة الطقس نسبيا اعتبارا من الغد

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، إن موجة الطقس السيىء مازالت مستمرة على محافظات شمال البلاد، والقاهرة، وسيناء.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه اعتبارًا من الغد ستتحسن الأحوال الجوية نسبيا، وستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى نهاية الأسبوع.



