ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الأرصاد": تحسن حالة الطقس نسبيا اعتبارا من الغد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:41 ص
الأرصاد: تحسن حالة الطقس نسبيا اعتبارا من الغد
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، إن موجة الطقس السيىء مازالت مستمرة على محافظات شمال البلاد، والقاهرة، وسيناء.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه اعتبارًا من الغد ستتحسن الأحوال الجوية نسبيا، وستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى نهاية الأسبوع.

وحذر من القيادة السريعة على الطرق، حيث ستظهر الشبورة الكثيفة اعتبارا من الغد، مشددا على ضرورة ارتداء المواطنين ملابس ثقيلة.
المزيد عن: ميناء بورتوفيق حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 10:00:10 AM