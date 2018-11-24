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موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:23 ص
موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 
يواجه نادي مانشستر يونايتد، منافسه نادي كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 20 نقطة، بينما يحل نادي كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد يوم السبت 24 نوفمبر 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 1".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.
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