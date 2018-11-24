قطر الكراهية.. تستهدف بلاد الحرمين

ظهرت الأحقاد السوداء لعصابة الدوحة، ومخططاتها الخبيثة ضد جيرانها من الدول العرب، لتنفيذ أجندة شيطانية بأوامر نظام الملالي وسلطان الأوهام أردوغان بهدف تفكيك حكومات المنطقة والسيطرة على ثروتها.

تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، خلال مشاركته في مؤتمر دولي بروما، كشفت عن وجه الكراهية القبيح ضد بلاد الحرمين الشريفي، ودول الرباعي العرب.

وأكد أمام المؤتمر أن بلاده لا ترى أي تراجع في خلافها الحاد مع السعودية مشيرًا في تحدي صريح إلى أن قطر ستستمر في علاقاتها مع إيران بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

وقال في تبجح واضح إن رفض السعودية ودول الرباعي إنهاء المقاطعة السياسية والاقتصادية المستمرة منذ 17 شهرا لقطر عمل ”أخرق“ يعرض الأمن الإقليمي للخطر.

يذكر أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو 2017 بسبب دعم تميم وعصابته للإرهاب والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية.