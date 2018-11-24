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هكذا رحب حاكم دبي بولي عهد السعودية.. لك الوفاء يا محمد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:12 ص
هكذا رحب حاكم دبي بولي عهد السعودية.. لك الوفاء يا محمد
محمد بن راشد والأمير محمد بن سلمان
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الفجر السعودي
 

رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على طريقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل إلى الإمارات مساء الخميس، في إطار جولة خارجية ستشمل عدداً من الدول العربية.

 

وكتب حاكم دبي عبر حسابه على إنستغرام، مساء الجمعة، قصيدة حملت عنوان "ترحيب" للتأهل بزيارة الأمير محمد بن سلمان.

 

وهذا نصّ قصيدة "ترحيب" للشيخ محمد بن راشد:

 

لــــكْ الــوفــا يـامـحـمدْ مـــنْ مـحـبِّـينكْ

حـلِّـيـتْ داركْ مـــا بـيـنْ أهـلـكْ وخـلانـكْ

وفــي ضـيـافَةْ أبــو خـالـدْ هُــوْ إيـمينكْ

وإنــتـهْ يـمـيـنهْ وشــانـهْ واحــدْ وشـانـكْ

نـــفــرحْ بــجـيَّـتـكْ وتــشــرِّفْ مــودِّيـنـكْ

يـاكـاسبْ الـمـجدْ ربِّــكْ عَ الـجدا عـانكْ

أبـــوكْ سـلـمـانْ يـــدري بـــأنْ تـمـكينكْ

حفظْ لبلادكْ وشافْ الصِّدقْ في إيمانكْ

مـنْ أجـلْ هـذا عطاكْ العهدْ في إيدينكْ

يــاصـايـنْ الـعـهـدْ دامْ الــعـزْ عـنـوانـكْ

اللهْ يـــديــمْ الـــمــودِّهْ وربِّـــــكْ إيـعـيـنـكْ

عــلــى الـمـهـمِّهْ ويـكـبـتْ كـــلْ عــدوانـكْ

نــحـنْ مــعـكْ صـفِّـنـا واحـــدْ مـوالـيـنكْ

عَ كــــلْ حـــالٍ تــرانـا أوثَـــقْ إخــوانـكْ

 

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد كان شدد في حديث صحفي الجمعة أن بلاده تقف مع الرياض "في السراء والضراء"، مؤكداً رفض استهداف السعودية "لأن استقرارها ضرورة حيوية للمنطقة والعالم".

 

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