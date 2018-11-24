مجلس الأمن يستثني سيئول من عقوبات بيونغ يانغ

قرر مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، منح كوريا الجنوبية استثناءات في بعض العقوبات المفروضة على نظيرتها الشمالية، وذلك في ما يتعلق بمشروع السكك الحديدية للربط بين شطري شبه الجزيرة.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مصدر دبلوماسي كوري جنوبي أن سيئول طلبت من مجلس الأمن السماح لها بتوصيل الوقود وبعض المواد الأخرى إلى الشمال.

وذكر المصدر أن رفع العقوبات عن كوريا الشمالية من أجل مشروع السكك الحديدية تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن.

ويعد مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين على طول مناطقهما الغربية والشرقية، مسعى تعاونيا رئيسيا بين الكوريتين، اتفق عليه زعيماهما في أبريل الماضي في محاولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في شبه الجزيرة الكورية.