ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجلس الأمن يستثني سيئول من عقوبات بيونغ يانغ

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
مجلس الأمن يستثني سيئول من عقوبات بيونغ يانغ
مجلس الأمن
طباعة
وكالات
 

قرر مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، منح كوريا الجنوبية استثناءات في بعض العقوبات المفروضة على نظيرتها الشمالية، وذلك في ما يتعلق بمشروع السكك الحديدية للربط بين شطري شبه الجزيرة.

 

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مصدر دبلوماسي كوري جنوبي أن سيئول طلبت من مجلس الأمن السماح لها بتوصيل الوقود وبعض المواد الأخرى إلى الشمال.

 

وذكر المصدر أن رفع العقوبات عن كوريا الشمالية من أجل مشروع السكك الحديدية تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن.

 

ويعد مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين على طول مناطقهما الغربية والشرقية، مسعى تعاونيا رئيسيا بين الكوريتين، اتفق عليه زعيماهما في أبريل الماضي في محاولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في شبه الجزيرة الكورية.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 8:20:01 AM