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بعد أسبوع من عرضها.. تعرف على عدد مشاهدات "احلف" لأحلام (فيديو)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:58 ص
بعد أسبوع من عرضها.. تعرف على عدد مشاهدات احلف لأحلام (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت النجمة أحلام أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "احلف" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والأغنية كلمات الشاعر الغنائي قوس وألحان بازل وتوزيع هشام السكران.

وتجاوزت مشاهدات الأغنية  أكثر من 742,874 مشاهدة بعد أسبوع من طرحها فقط من طرحها.

وفي سياق آخر، تعكف أحلام على الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وكانت آخر ألبوماتها "يلازمني خيالك" وطرحته عام 2016 وحققت من خلاله ردود فعل إيجابية.

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