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زوجة "ويل سميث": لست ناضجة بالقدر الكافي للانفصال عن زوجي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:32 ص
زوجة ويل سميث: لست ناضجة بالقدر الكافي للانفصال عن زوجي
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أ ش أ
 

كشفت جادا بينكيت، زوجة النجم الأمريكى "ويل سميث" عن أنهما تزوجا منذ مايقرب من 21 عاما ، ولكن على الرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمان، إلا أنها لا تشعر انها قادرة على التعامل مع الطلاق.

فقد تحدثت الممثلة الأمريكية، البالغة من العمر 47 عاما، حول إمكانية الانفصال الزوجى فى دعابة فى لقاء لها مع البرنامج التلفزيونى " Watch Red Talk".. وانضم إليها المطرب الشهير توني براكستون ووالدتها " أدريان بانفيلد- جونز" فى اللقاء التلفزيونى ، حيث كشفت بالقول : "بالنسبة لي شخصياً ، لست ناضجة بما يكفي للحصول على الطلاق.

وكان المغني براكستون - البالغ من العمر 51 عاما – الذى انفصل عن زوجته بعد زواج دام 12 عاما مندهشا عن الجرأة التى تعاملت بها "جادا بينكيت" حول قضية الطلاق.

يذكر أن الممثلة "جادا بينكيت" تعد الزوجة الثانية للنجم الأمريكى الأسمر "ويل سميث"، حيث له ابن من زواج سابق يبلغ من العمر 21 عاما.


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