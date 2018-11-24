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نشرة "الفجر" المرورية| سيولة وانسياب حركة السيارات بكل الطرق في شوارع القاهرة والجيزة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:39 ص
نشرة الفجر المرورية| سيولة وانسياب حركة السيارات بكل الطرق في شوارع القاهرة والجيزة
سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، النشرة المرورية لمواطني محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك مع انطلاق أول أيام الأسبوع بعد العودة من الإجازة سواء المواظفين لعملهم أو المعلمين لمدارسهم، أو الطلاب لجامعاتهم، حيث شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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