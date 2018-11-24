الطائفة الخمسينية تحتفل بالذكرى الـ18 لرسامة القس ممدوح توفيق

تحتفل الكنيسة الخمسينية بأسيوط، التابعة للطائفة الخمسينية بمصر، اليوم السبت، بذكرى مرور 18 عاما على رسامة القس ممدوح توفيق، راعيا عليها.





وكان القس ممدوح، قد تعرض في السنوات الأخيرة لازمة صحية ، واصيب خلالها بجلطة دماغية، إلا أن الله صنع معه معجزة شفاء ، وعاد إلي كنيستة مره اخرى ليمارس مهامه الرعوي وسط رعيتة ومحبية من شعب أسيوط.





يذكر أن القس ممدوح توفيق، من مواليد محافظة بني سويف، وحصل علي ماجستير في العلوم اللاهوتية، وتم تنصيبة راعيا على كنيسة اسيوط الخمسينية في عام 2000، ومن المعروف عنه بانه رجل الصلاة القوى، حيث منحه الله بمواهب من الروح القدس ، كالتكلم بالالسنة وموهبة إخراج الشياطين ومسحة المرضى.