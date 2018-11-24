اليوم.. محاكمة 4 متهمين بإرهاب مطعم كنتاكي الهرم

تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى احداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.





وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل وبسكرتارية حمدى الشناوى





وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامخ فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابي.





وترجع واقع القضية في 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا واخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص، وما ان أبصروا المجني عليه حتى اعتدوا عليه بما في حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.





واعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابه بما نسب اليه من اتهامات من أنضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابي وشروعه في قتل المجني عليهم العاملين بفرع "كنتاكي الهرم" ومرتادي تلك الأفرع عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وإتلاف عمدًا أموالًا ثابتة ومنقوله لا يمتلكها ومملوكة لفرعى كنتاكى الهرم، وقد جاء اعترافه وحقيقة الواقعة المنسوب صدورها إليه مقررًا أن دوره كان يقتصر فقد على مراقبة الطريق ليتمكن اقرانه من ارتكابهم الفعل الإرهابي.



