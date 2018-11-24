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واتفورد "حصالة" محمد صلاح

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:22 ص
واتفورد حصالة محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
يحل فريق ليفربول المحترف به محمد صلاح في الساعة الخامسة مساء اليوم ضيفًا على واتفورد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح في 7 أهداف  خلال 176 دقيقة هي تاريخ مشاركاته ضد واتفورد.

وسجل محمد صلاح 5 أهداف منهم 4 في لقاء الدور الثاني "سوبر هاتريك" كان لها أهمية كبيرة في فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، كما صنع هدف في كل مباراة.

ويعد ملعب واتفورد هو أول ملعب يسجل فيه محمد صلاح بعد انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول.


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